IA SPIRIT: Redefinindo a Parceria Índia-África para uma Nova Era

Por: Cd’A a.i. Shiv Sagar, Embaixada da Índia, São Tomé

Neste mês de maio, os holofotes mundiais voltam-se para Nova Deli, uma vez que a Índia acolhe a Quarta Cimeira do Fórum Índia-África (IAFS-IV), de 28 a 31 de Maio de 2026. Este evento marcante, a primeira cimeira deste tipo em mais de uma década, representa um momento crucial na cooperação Sul-Sul. Sob o tema «IA SPIRIT: Parceria Estratégica Índia-África para a Inovação, Resiliência e Transformação Inclusiva», a cimeira visa consolidar uma parceria que evoluiu para uma aliança estratégica multidimensional.

Uma Fundação de Confiança e Solidariedade

A relação entre a Índia e África não é meramente diplomática; é uma relação de civilizações. Desde as antigas rotas comerciais marítimas até à nossa luta comum contra o colonialismo, as nossas histórias estão intimamente ligadas. Hoje, este vínculo é orientado por dez princípios fundamentais articulados pelo Primeiro-Ministro da Índia, Shri Narendra Modi, colocando África no topo das prioridades da política externa da Índia. Esta cimeira assenta nas bases lançadas em 2008, 2011 e 2015, orientada pelos princípios da igualdade, do respeito mútuo e da prosperidade partilhada.

A abordagem da Índia é única: trata-se de uma parceria orientada pela procura, em que os projetos de desenvolvimento estão alinhados com as prioridades africanas e com a Agenda 2063 da União Africana. Este respeito pela autonomia africana é a base da nossa cooperação, garantindo que o nosso progresso seja mútuo e sustentável.

Parcerias Concretas em Ação

O compromisso da Índia é respaldado por investimentos significativos e iniciativas de capacitação:

Força Econômica: A Índia é um dos principais parceiros comerciais e de investimento, com investimentos acumulados na África superiores a 80 bilhões de dólares.

A Índia é um dos principais parceiros comerciais e de investimento, com investimentos acumulados na África superiores a 80 bilhões de dólares. Infraestrutura: Por meio de mais de 190 linhas de crédito, totalizando mais de US$ 10 bilhões, a Índia apoiou projetos vitais em 41 países, que vão desde usinas solares em Maurício até projetos hidrelétricos na Zâmbia e em Ruanda.

Por meio de mais de 190 linhas de crédito, totalizando mais de US$ 10 bilhões, a Índia apoiou projetos vitais em 41 países, que vão desde usinas solares em Maurício até projetos hidrelétricos na Zâmbia e em Ruanda. Inovação Digital: A Índia está compartilhando sua experiência em “Infraestrutura Pública Digital” (DPI, na sigla em inglês), com a plataforma de identidade digital MOSIP já em parceria com 19 nações africanas.

A Índia está compartilhando sua experiência em “Infraestrutura Pública Digital” (DPI, na sigla em inglês), com a plataforma de identidade digital MOSIP já em parceria com 19 nações africanas. Educação e Habilidades: Desde 2015, a Índia ofereceu mais de 70.000 bolsas de estudo por meio de programas como o ITEC e o e-VBAB, e recentemente estabeleceu o primeiro campus do IIT no exterior em Zanzibar, na Tanzânia.

IAFS-IV: Prioridades Estratégicas para 2026

A próxima cúpula abordará os desafios urgentes de meados da década de 2020. Com um foco renovado em inovação e resiliência, a cúpula explorará novas fronteiras em:

Saúde e Segurança Alimentar: Fortalecimento das cadeias de abastecimento farmacêutico e promoção da mecanização agrícola.

Fortalecimento das cadeias de abastecimento farmacêutico e promoção da mecanização agrícola. Ação climática: Aprofundar a cooperação através da Aliança Solar Internacional (ISA) e da Aliança Global de Biocombustíveis.

Aprofundar a cooperação através da Aliança Solar Internacional (ISA) e da Aliança Global de Biocombustíveis. Segurança Marítima: Aprimorar a visão do MAHASAGAR (Avanço Mútuo e Holístico para a Segurança e o Crescimento em Todas as Regiões) para oceanos livres e abertos, uma prioridade de particular relevância para nações insulares como São Tomé e Príncipe.

A cúpula também testemunhará uma mudança estratégica em direção a investimentos liderados pelo setor privado. Paralelamente ao diálogo político, o Diálogo Empresarial Índia-África, no Bharat Mandapam, terá como foco a agricultura, a indústria farmacêutica e a energia verde, fomentando parcerias que migrem do crédito concessional para o capital próprio sustentável e orientado pelo mercado.

Uma voz global para o Sul Global

A cúpula ocorre após a bem-sucedida defesa da Índia pela adesão permanente da União Africana ao G20, uma medida histórica que garante que um terço da humanidade tenha um assento no principal fórum econômico mundial.

Enquanto os delegados se reúnem no Bharat Mandapam, o “IA SPIRIT” servirá como um roteiro para uma parceria que não se limita à ajuda, mas sim à equidade estratégica. Para a Embaixada da Índia em São Tomé, esta cúpula reforça o nosso compromisso de trabalhar com os nossos parceiros locais para garantir que os benefícios desta importante parceria cheguem a todos os cantos do arquipélago. Como observou o Ministro das Relações Exteriores da Índia, Dr. S. Jaishankar, durante a apresentação do logotipo da cúpula, este compromisso foi concebido para ser “mais ambicioso, mais inclusivo e mais voltado para o futuro”.

Juntos, a Índia e a África não estão apenas testemunhando a história — estão escrevendo o futuro de uma ordem global mais representativa e justa.