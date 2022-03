Conceição Lima vence 1ª edição do prémio de literatura dramática Isaura Carvalho

O texto ‘’Um Confronto Imaginado e uma Profecia’’, da autoria de Conceição Lima, jornalista, poetisa e cronista, foi o vencedor da primeira edição do Prémio de Literatura Dramática Isaura Carvalho, co-promovido pela Roça-Mundo e pela CACAU, Casa de Artes, Cultura, Ambiente e Utopias.

A cerimónia de entrega do prémio teve lugar na semana passada no espaço CACAU.

O texto vencedor ficciona um episódio real ocorrido antes do massacre de 1953, quando o então governador Carlos de Sousa Gorgulho foi à casa do engenheiro agrónomo e nacionalista Salustino Graça, considerado o líder dos forros, para o convencer a persuadir os filhos da terra a aceitarem o contrato nas roças do cacau e nas obras públicas, baseadas em trabalhos forçados. Esse propósito do governador chocou com a oposição em bloco dos forros e Salustino Graça colocou-se do lado destes, mantendo uma posição firmemente antagónica à do governador.

O texto é uma sequência de argumentos e contra-argumentos acesos entre as duas personagens. Os dois são praticamente os únicos protagonistas da peça que termina com o engenheiro Salustino Graça a profetizar o massacre que viria a ter lugar em 1953, a proclamação da independência e também o rumo do país até aos nossos dias.

A vencedora do prémio, Conceição Lima, já galardoada no estrangeiro no género poesia, manifestou a sua emoção por ser distinguida na primeira edição de um prémio que ‘’grava a memória de uma amiga e de uma patrocinadora e activista empenhada da cultura e das artes.’’

Presidente da CACAU João Carlos Silva entrega o Prémio à Conceição Lima

«Isaura Carvalho cujo espectro benigno eu ainda vejo pairando nesta casa. Isaura Carvalho, uma saudosa amiga. Isaura Carvalho que foi uma militante cívica através das artes e da cultura», afirmou Conceição de Deus Lima. Destacou ainda, de forma particular, ter sido este o primeiro prémio que recebe em São Tomé e Príncipe e o quão isso a fazia feliz.

Conceição Lima, que agradeceu à Roça-Mundo e à CACAU a iniciativa de terem instituído o prémio que, em sua opinião, poderá vir a desempenhar um papel muito importante no impulsionar das artes dramáticas em São Tomé, estimulando a atenção dos jovens para este género literário.

Patrona da Associação Roça – Mundo, Isaura Carvalho, que nos deixou há alguns anos, foi, uma grande dinamizadora da criação da Casa das Artes Criação Ambiente e Utopia ((CACAU), projecto liderado pelo escultor,‘’cozinhador’’ e empresário cultural João Carlos Silva.

Carlos Silva Presidente da CACAU prometeu que o texto “Um Confronto Imaginado e uma Profecia”, vai ser adaptado ao teatro, e também ao cinema.

«Muito provavelmente vai ser adaptado ao cinema. Estamos a trabalhar com os parceiros para isso….», garantiu João Carlos Silva.

Para o Presidente da CACAU Isaura Carvalho, «continua a estar aqui connosco, nos anima e nos estimula».

A vencedora da primeira edição do Prémio Literário Isaura Carvalho foi considerada por João Carlos Silva como sendo «uma das maiores vozes da poesia de língua portuguesa e entre nós, é uma mulher de alma cheia» precisou João Carlos Silva.

O Prémio de Literatura Dramática Isaura Carvalho, pretende estimular os escritores nacionais a enveredarem por este género literário.

Conceição Lima, chamou a atenção do país e das autoridades para a necessidade de se assumir a cultura e as artes como factores fundamentais de desenvolvimento, de auto-estima e de afirmação de São Tomé e Príncipe no mundo.

Para além de um diploma, a primeira edição do prémio literário Isaura Carvalho, atribuiu à vencedora um montante equivalente a 1000 euros.

Abel Veiga