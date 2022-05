Competições de Ponte Chinesa- Votação Aberta

De 14 a 22 de maio, a 21ª Ponte Chinesa – Competição de Proficiência em Chinês para Estudantes Universitários e a 15ª Ponte Chinesa – Competição de Proficiência em Chinês para Estudantes do Ensino Secundário (Área de Competição de São Tomé e Príncipe) entram na rodada preliminar online. As competições são organizadas pela Embaixada da China em São Tomé e Príncipe e Instituto Confúcio na USTP. Sigam @Embaixada da China em São Tomé e Príncipe em Facabook para dar likes aos seus concorrentes favoritos: https://www.facebook.com/Embaixada-da-China-em-São-Tomé-e-Príncipe-112977867703081/.

Na rodada preliminar online, cada concorrente gravaram um vídeo de canção em chinês. Os vídeos foram analisados pela comissão organizadora e publicados na página de Facebook e Wechat da Embaixada da China em São Tomé e Príncipe, e Weibo e Wechat do Instituto Confúcio na USTP. Até 22h do dia 22 de maio de 2022, o participante com mais likes ganhará o Prémio de Maior Popularidade. Os oito concorrentes com mais likes de cada grupo avançarão para a rodada final offline.

Na rodada final offline, os concorrentes farão demostração de talentos, auto-apresentação, discurso e perguntas e respostas ao vivo. Ao final da competição, os vencedores dos grupos universitários e do ensino secundário serão classificados de acordo com o total de pontos. Haverá 1 primeiro prémio, 2 segundos prémios e 3 terceiros prémios em cada grupo. Os demais concorrentes ganharão o prémio de participação.

O ganhador do primeiro prémio será recomendado para participar da competição global.

A série de competições “Ponte Chinesa” são competições internacionais da língua chinesa de grande escala organizadas pelo Centro de Cooperação e Intercâmbio de Línguas Estrangeiras China-Estrangeiro, incluindo três competições: Competição de Proficiência em Chinês para Estudantes Universitários, Competição de Proficiência em Chinês para Estudantes de Ensino Secundário e Conferência Global da Língua Chinesa para Estrangeiros.

É realizada uma vez por ano. Os concorrentes que vencem o campeonato global (1), o campeonato africano (5) e o primeiro prémio da competição global (5) recebem uma bolsa de estudo e uma passagem aérea internacional de ida e volta para estudar na China.