A Embaixada organizou um Simpósio de Estudos na Índia para destacar as oportunidades educativas na Índia, especialmente no domínio do ensino superior.

No seu discurso de abertura, o Embaixador Raghu Gururaj falou sobre as vantagens de estudar na Índia. Disse que a Índia se tornou um grande centro de ensino universitário e técnico e atrai cerca de 35.000 a 40.000 estudantes internacionais por ano. Destacou o facto de os cursos de licenciatura mais populares, escolhidos pelos estudantes estrangeiros, serem Tecnologias da Informação, Engenharia, Biotecnologia, Medicina, Farmacologia, Genética, Informática e Programação de Software e Telecomunicações.

Uma apresentação em power point explicou as várias bolsas de estudo oferecidas pelo Governo da Índia e as Universidades Privadas. Foram também mostrados vídeos sobre a vida nas Universidades e Institutos bem como testemunhos de estudantes estrangeiros que estudam na Índia.

O evento contou com a presença de mais de 25 pessoas, que incluíram diretores, docentes e estudantes do Liceu e universidades locais.

Após a apresentação, funcionários da Embaixada interagiram com os participantes numa sessão de perguntas e respostas.

O evento foi organizado para introduzir o sistema educativo da Índia e criar consciência entre os estudantes de São Tomé e Príncipe sobre os benefícios de estudar na Índia.

Fonte : Embaixada da Índia em STP