Malé celebrou 30 anos de arte e pintura

No chão do espaço CACAU em São Tomé, Eduardo Malé, pintou o tema central da exposição que celebrou os seus 30 anos de carreira como artista plástico.

“Subtil metáfora do rosto – A transfiguração”, foi o tema da exposição. O rosto pintado no barro, deu expressão artística, ao chão do espaço CACAU.

«O que está a acontecer aqui, é um rosto produzido desde a matéria mais natural que temos que é a terra», afirmou Malé.

Terra que segundo a bíblia sagrada é a essência da vida. «Pegando até em passagens bíblicas que dizem… vens da terra e a terra retornarás», confirmou.

Eduardo Malé – Montagem da pintura do rosto no barro

Criado pela terra, a própria terra se encarrega de transfigurar a sua criação. Por isso “A transfiguração” é o subtítulo da exposição.

«Quero transmitir a ideia do efémero. Com esta peça em barro se estivesse a chover ela teria transfigurado. Isso para mostrar que somos frágeis e que devemos aproveitar e sermos felizes», frisou Eduardo Malé.

Com 49 anos de idade e 30 de carreira artística, Malé diz que nesta exposição recupera a ideia do escritor espanhol, Eduardo Tunfet, autor do livro “Excusas para não Pensar” – (Desculpas para não Pensar).

«As vezes temos essa atitude de descartar ou não pensar, e assobiamos para o lado», precisou.

Pintura de um rosto no barro – Eduardo Malé

No entanto a efemeridade da vida e das coisas, contradizem a ideia não pensar.

«Nesta altura temos perdido muita gente, perdi pai e mãe. Perdi amigos, ultimamente o país perdeu um ex-Presidente. Isso faz-nos pensar. A exposição suscita um contraditório apropositado, com “desculpas para não pensar“», pontuou.

O pensamento do escritor espanhol foi escrito em alguns quadros exibidos na exposição.

Quadro pintado por Eduardo Malé

Na comunicação com os amigos e colegas de profissão que foram celebrar os 30 anos da sua carreira, Eduardo Malé, sentiu que recai sobre si enorme responsabilidade.

«Responsabilidade que tenho como artista. 30 anos aumentam a responsabilidade. Foram momentos difíceis e também bons nestes 30 anos. Fui absorvendo conhecimentos, mas também transmitindo», afirmou.

O futuro implica mais responsabilidade. Malé quer continuar a despertar a atenção das pessoas, para a arte e a vida.

Exposição de Eduardo Malé

«Gostaria que a minha pintura, o meu trabalho fizessem com que alguém mudasse da forma de vida para melhor», sublinhou.

“Subtil Metáfora do Rosto – A Transfiguração” celebrou os 30 anos de carreira de Eduardo Malé e continua aberta ao público no espaço CACAU em São Tomé.

Abel Veiga