Valdemar Dória expõe “Piá Gabon” em Portugal

No próximo dia 6 de Outubro, no palácio Baldaya em Lisboa será inaugurada a exposição de pintura do artista são tomense Valdemar Dória.

“Piá Gabon” Que significa em português “Olhem o estrangeiro”, é o resultado de uma viagem às memórias de um passado repleto de acontecimentos marcantes na infância que depois vieram a se manifestar na vida presente do artista.

“Piá gabon” é uma expressão típica de São Tomé e Príncipe que designa todos que não nasceram no arquipélago… Gabon ou Gabão, são, também, as pessoas originárias do país Gabão, sendo os vizinhos mais próximos da costa africana.

O artista, natural de São Tomé e Príncipe, enquanto imigrante em Portugal faz uma analogia, com o olhar paralelo, tal como os santomenses no seu arquipélago olham para os que não são naturais da ilha.

Um estrangeiro em Portugal. “Olha um estrangeiro! Piá Gabon!” Uma a forma de estar e de acolher os outros sem empatia, com muito desconhecimento das pessoas vindas para o território de acolhimento. Mas para os santomenses, é uma forma de estar reveladora de muita intimidade ao tratar o outro tendo como base a sua origem: “Olha o forro!” por exemplo, “Como estás gabonês?”

A partir dessas designações ou questões o Valdemar Dória explora temáticas relacionadas com a sua identidade, procura as suas influências, trabalha o seu legado emocional e artístico na busca do autoconhecimento.

Valdemar Dória nasceu em São Tomé e Príncipe em março de 1974. Em 1982 emigra para Portugal com a família. Desde tenra Idade destaca-se pelo prazer em desenhar, rabiscar e pintar tudo que lhe fosse posto a frente! Atitude essa manifesta até a data.

O artista é formado em Pré-impressão na Escola Profissional Val do Rio. Trabalhou na Martins e Lemos Audiovisuais e frequentou o curso de Design Gráfico na Universidade Lusófona de Tecnologia e Humanidades. Em 1994 participou na Coletiva ‘Jovem Pintores Africanos’ e nunca mais parou, tendo até ao presente momento participado em várias dezenas de exposições individuais e coletivas em Portugal, Irlanda, Bélgica, São Tomé e Príncipe. É um dos membros fundadores da Plataforma Cafuka – Associação Cultural.

Exposições recentes | Recent Exibitions 2017 “BudoBudo” (ind.) – Clube do Bacalhau, Lisboa. 2016 “Pedacinhos de mim” – Piano Aquario, Lisboa. “Arte Solidaria” (col.) – Museu Bordalo Pinheiro a Art’EM’últipla. “África Mostra-se, Porto Africano” (col.)- Galeria Quadrasoltas, Porto. “Festival Imigrarte 10ª edição” – Casa do Alentejo, Lisboa. Clube dos Jornalistas (ind.), Lisboa. “Objectos Cotidianos” (ind.) – Alliance Française São Tomé e Príncipe. Galeria Mário Casimiro (ind.), ISPA – Instituto Universitário, Lisboa. 2015 “Conspiração para Matar o Tempo” (ind.) – CDL – Ordem dos Advogados Lisboa. “Junça 78” (ind.)- Palacio dos Aciprestes, Fundação Marquês de Pombal. 2014 “África Mostrase`14” Celebração da Cultura Africana, Museu de História Natural e Ciência. 2013 “África Mostrase`13” a celebração da Cultura Africana, Institut Franco-Portugais, Lisbon Portugal. “Por detrás das Ilhas” (Behind the Islands) Espaço Q I Quadras Soltas Porto, Portugal. “Exposição de pinturas de pequeno formato CISTP, Lisboa Portugal. 2012 URB.12 – 1ª Intervenção – Urban Art – Cafuka intervem em espaço público. URB.12 – 2ª Intervenção – Urban Art. “VI Bienae de Arte e Cultura deSão Tomé e Príncipe” – Museu da Cidade, Lisbon Portugal. Galeria Antiks “ Africando” Colectiva de Artistas – Bienial of São Tome e Principe and others geographies. 2011 “Too much Love will kill me” Galeria do Centro InterculturaCidade, Lisboa. “VI Biennale of Art and Culture of São Tomé e Príncipe” – in São Tome e Principe.

FONTE : Plataforma Cafuka – Associação Cultural.