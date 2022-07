Jovens são-tomenses convidados a participarem na aventura espacial chinesa

Em 5 de Junho de 2022, a China lançou com sucesso a nave espacial tripulada Shenzhou-14. Os 3 taikonautas chineses, os senhores Chen Dong, e Cai Xuzhe, assim como a senhora a Liu Yang iniciaram a sua vida espacial de meio ano na Estação Espacial de Tiangong.

Caros amigos adolescentes santomenses, têm interesse na aventura espacial dos taikonautas chineses?

A partir de hoje, a Estação Espacial de Tiangong está a convidar amigos adolescentes santomenses a fazer perguntas a três taikonautas. A Embaixada da China em STP encaminhará as suas perguntas para eles. Em agosto, terá lugar o evento online “Talk With Taikonauts”, quando os três taikonautas responderão às suas perguntas. Aguardamos a sua participação!

Como Participar:

Envie as suas perguntas, informações pessoais e detalhes de contacto para sheng_pu@mfa.gov.cn com o assunto de e-mail “Talk with Taikonauts” antes de 15 de Julho de 2022. São encorajados a enviar vídeos(em inglês) ou fotos relacionados com as suas perguntas, e os selecionados serão exibidos no vídeo promocional.