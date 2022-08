STP com dois filmes dos 11 seleccionados para mostra fixe de cinema no Brasil

Os documentários, Sombras do Poder e Serviçais das Memórias à Identidade fazem parte da segunda Edição do festival FIXE que acontece entre 25 e 31 de agosto, no cinema Petra Belas Artes, em São Paulo, no Brasil e online entre 01 e 15 de setembro.

A programação do projeto – que fala português sem censura e com vários sotaques – irá focar, em 2022, principalmente, em obras de novos artistas de países africanos e da diáspora negra no Brasil e em Portugal.

Conheça as 11 longas seleccionadas na mostra FIXE de Cinema seguindo aqui a programação completa do FESTIVAL: