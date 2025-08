Lançado o concurso internacional de cinema e documentário da CPLP

Foi com palavras de união, cultura e futuro que o Primeiro-Ministro de São Tomé e Príncipe, Américo Ramos, deu o tiro de partida à terceira edição do Programa CPLP Audiovisual – PAV III, uma iniciativa multilateral que celebra a língua portuguesa e impulsiona o setor do audiovisual nos países que integram a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP).

A cerimónia teve lugar no Instituto Guimarães Rosa, sede da Embaixada do Brasil em São Tomé, e decorreu em simultâneo nos nove Estados-membros da organização. Para Américo Ramos, este concurso é uma plataforma para projetar a identidade dos povos lusófonos, reforçar a cooperação cultural e formar uma nova geração de contadores de histórias no espaço da lusofonia.

“O audiovisual é mais do que uma ferramenta de comunicação. É uma linguagem universal que dá visibilidade às realidades locais. Com este programa, estamos a dizer ao mundo que os nossos países têm talento, histórias e capacidade para produzir conteúdos com qualidade e autenticidade”, destacou o Chefe do Governo.

O PAV III irá apoiar a produção de 36 obras audiovisuais: 27 curtas-metragens e 9 documentários de longa duração, com exibição garantida nas televisões públicas dos países da CPLP. Em São Tomé e Príncipe, o processo será coordenado pela Televisão Santomense (TVS), que garantirá a execução e difusão local dos conteúdos selecionados.

Segundo o Diretor da TVS, João Ramos, os realizadores e produtores nacionais poderão candidatar-se através de quatro categorias: DOC-TV CPLP: Apoio de até 65 mil euros para documentários com 52 minutos. FIC-TV CPLP: Financiamento de 18 mil euros por curta-metragem, até três por país. Nossa Língua: Criação de uma peça audiovisual sobre cultura e identidade, com licenciamento de 1.500 euros. Painel CPLP Audiovisual & Pesquisa: Investigação sobre o estado do audiovisual e propostas de políticas públicas para o setor.

João Ramos incentivou os profissionais do ramo audiovisual e criadores independentes santomenses a apresentarem projetos ambiciosos e com identidade própria.

“Queremos ver mais obras santomenses a circular na CPLP e no mundo. Este concurso é um incentivo concreto à criatividade local e à profissionalização do setor”, afirmou.

O Embaixador do Brasil em São Tomé e Príncipe, Pedro Luiz Rodrigues, sublinhou a importância da iniciativa para o fortalecimento das relações culturais no seio da CPLP.

“A cultura é a base do diálogo entre as nações. O PAV III é mais do que um concurso: é uma construção coletiva de memórias, sonhos e narrativas que representam a alma dos nossos povos”, declarou o diplomata brasileiro.

A cerimónia contou com a presença de membros do Governo, representantes de instituições culturais, jornalistas, produtores, realizadores e estudantes de cinema. Com este lançamento oficial, São Tomé e Príncipe junta-se aos demais países da CPLP no reforço da diplomacia cultural, valorização da língua portuguesa e promoção de conteúdos audiovisuais que retratem a riqueza e diversidade dos povos lusófonos.

Waley Quaresma