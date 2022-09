“Festa do Meio Outono” revela espírito solidário da comunidade chinesa em São Tomé

A “Festa do Meio Outono” é uma manifestação cultural da China, e simboliza o amor. Segundo o calendário lunar chinês a festa é realizada no dia 15 de agosto. Mas a celebração do outono chinês estende de julho à setembro.

Durante a celebração da festa do Meio Outono, os chineses apreciam a lua e comem o Yuebing – Bolo da Lua.

«Desde os tempos antigos a população chinesa relacional a lua cheia à reunião familiar e a vida harmoniosa», refere a nota da Associação da Comunidade chinesa em São Tomé e Príncipe.

Em algumas comunidades chinesas, o Yuebing, bolo da Lua, é também conhecido como bolo da reunião familiar.

O outono chinês é também o momento de colheita da produção agrícola. «Na noite da festa de Meio Outono, todos os membros da família celebram a boa colheita e a felicidade enquanto apreciam a lua e comem o bolinho», explica a nota da associação da comunidade chinesa.

É nesta celebração de amor, de harmonia e de boa colheita agrícola na China, que a Associação Geral de Comércio da China, ofertou produtos alimentares e outros bens, às crianças sem abrigo, que estão a ser protegidas e acompanhadas pela ONG ARCAR.

Localizado em Mesquita, o centro de acolhimento das crianças – ARCAR, assiste dezenas de crianças e adolescentes, que perderam o lar.

O donativo da Associação Geral de Comércio da China em São Tomé e Príncipe, incluiu óleo de palma, feijao, arroz, sumos de frutos, mochilas, materiais escolares como régua, borracha, brinquedos, etc.

As crianças da ONG ARCAR, celebraram com os chineses a festa do Meio Outono, e provaram o bolinho da lua.

Abel Veiga