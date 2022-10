“Plasticidade Feminina” em exposição até finais de outubro no CCP

Osvaldo Reis, artista plástico, protagonista de várias exposições de pintura no país e no estrangeiro, é o autor da exposição “Plasticidade Feminina” aberta no Centro Cultural Português na cidade de São Tomé.

«Plasticidade feminina é o título da exposição. É uma metáfora que utilizei para caracterizar a vivência das mulheres são-tomenses», explicou Osvaldo Reis.

Osvaldo Reis na sala da exposição

O dia a dia das mulheres de São Tomé e Príncipe, dá forma aos quadros expostos.

«A história que mostro aqui, é que as mulheres são-tomenses são mãe e ao mesmo tempo pai. Elas são chefes de família».

Segundo Osvaldo Reis, o esforço que as mulheres fazem no dia a dia para educar os seus filhos e garantir o sustento, pinta por completo a tela que está exposta ao público até finais do mês de outubro. «É isso que vejo e penso, e retractei na tela», confirmou, o artista plástico.

Natural e residente da cidade de Santana, o pintor disse que todos os dias ao acordar, acompanha as movimentações das palaiês (vendedoras de peixe). Plantada a beira-mar, a cidade de Santana, tem uma pequena comunidade piscatória. «Para mim é uma fonte de inspiração que encontrei para retractar as palaiês nesta exposição», pontuou, Osvaldo Reia.

Mulheres de São Tomé e Príncipe, sobretudo aquelas do povo, que carregam sozinhas o fardo de construção e sustento da família, são a expressão da obra de arte “Plasticidade Feminina” de Osvaldo Reis.

Abel Veiga