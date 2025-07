Exposição de Valdemar Dória dá nova vida às gamelas

Rostos pintados em gamelas e quadros dão corpo a uma exposição do artista plástico Valdemar Dória.

As gamelas têm uma forte simbologia na cultura são-tomense. Esculpidas em madeira, são tradicionalmente usadas para lavar roupa, guardar alimentos ou transportar peixe.

Hoje, ganham um novo significado ao serem incorporadas nas artes plásticas, através das pinturas do artista Valdemar Dória.

“Tem a ver com o fato de nós darmos uma segunda vida as gamelas que têm aquela vida corriqueira de meter frutas e peixes e encontrarem num sítio não tão visível”, explicou o artista.

Com esta obra, o artista plástico são-tomense provoca a diversificação da arte no país, explorando novos suportes e linguagens.

“Pegamos num objeto superbanal, dar-lhe uma roupagem e apresentar-lhe um outro sentido, ou seja, todo o valor muda e a utilidade muda, algo que servia apenas como suporte passa a ser algo de arte a admirar”, disse.

“Provocarte” é o título da exposição de Valdemar Dória inaugurada em São Tomé, que destaca a sua intenção de “sempre usar qualquer suporte” com que consiga desenhar sobre ela.

“Esse Provocarte é mais uma confirmação de que em São Tomé as pessoas estão a fazer as coisas sobre a arte e estão a trabalhara sobre a arte, cada um no seu ramo, no seu local, mas acaba tudo no final afunilar-se numa coisa só que é o desenvolvimento da arte em São Tomé e Príncipe”, salientou o artista plástico são-tomense presente na inauguração da exposição, Kwame Sousa.

A exposição reúne mais de 30 peças e vai estar patente, por tempo indeterminado, no espaço Cacau, em São Tomé.

Odjay Ceita