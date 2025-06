Eduardo Malé expõe obras inspiradas no cotidiano da comunidade de Praia Gamboa

Pinturas e desenhos do dia-a-dia das ilhas de São Tomé e Príncipe estão expostos no espaço Cacau em São Tomé.

Os trabalhos resultaram de um workshop criativo orientado pelo artista plástico Eduardo Malé, inspirado na comunidade piscatória da Praia Gamboa, em São Tomé.

Pessoas, danças e pesca, são algumas das realidades retratadas nesta exposição individual do artista plástico são-tomense.

A exposição inaugurada no espaço Cacau em São Tomé, resultado de uma criatividade que aborda o dia-a-dia na comunidade piscatória, onde o artista reside.

“Eu praticamente assisto a aromaria dos meninos, as vezes junto ao mar pescando e esta atividade piscatória seduziu-me no sentido de retratar esta realidade que é pouco vista e era preciso ser regista em papel ou tela”, explicou o artista plástico.

Um projeto pensado há vários anos pelo artista, que procura também lançar um olhar sensível sobre as crianças e mulheres são-tomenses

“Eu quero fazer apologia ao papel importante que elas têm na educação, no crescimento dos filhos (…) eu sei que há programas de apoios mas há muito trabalho a ser feito e eu acho que a arte pode jogar esse papel importante na chamada de atenção”, salientou Malé.

Com cerca de 30 obras em exposição, Eduardo Malé pretende ainda despertar a atenção do público para a riqueza das manifestações culturais do arquipélago.

“Temos o Socopé, o Quiná, do outro lado temos o Danço Congo”, acrescentou o artista plástico Eduardo Malé.

Com mais de 30 anos de carreira, Eduardo Malé, natural da Praia Gamboa, é um dos nomes mais reconhecidos das artes plásticas em São Tomé e Príncipe, com projeção também além-fronteiras.

Odjay Ceita