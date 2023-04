Apresentação inédita do livro “Cesário Verde ” no CCP

O livro da autoria de Pedro Meireles, foi editado em 2023. A obra poética de Cesário Verde, constitui o «grau zero» da poesia portuguesa contemporânea segundo Eduardo Lourenço.

Cesário é também considerado um dos maiores poetas portugueses, sendo a sua poesia lida como exemplo para defesa de várias teses: assinala a passagem entre o romantismo e o realismo com uma perfeição formal parnasiana; representa o binómio contrastante do campo e da cidade; descreve a mulher como lugar de sossego e de desassossego.

O presente estudo, partindo destes pressupostos, pretende chegar ao que Lourenço enuncia. Para isso, apresenta-se um caminho de aprendizagem do dizer poético, caminho feito nos poemas «Nevroses», «Num Bairro Moderno», «Cristalizações» e «Noitada», avançando-se depois para «O Sentimento dum Ocidental» e «Nós».

Do resultado desta aprendizagem, poder-se-á dizer que aqueles poemas instauram um idioma que permite colocá-los em diálogo com outros graus zeros da poesia contemporânea e mostrar que a poesia transmite, mais do que conhecimento, modos de ver.

O evento, seguido de Porto de Honra, acontecerá no dia 13 de abril de 2023, às 18h,

no Auditório do Centro Cultural Português.

FONTE : Centro Cultural Português