Conceição Lima lança O Mundo Visto do Meio em São Tomé

O Mundo Visto do Meio – crónicas seguidas de um Auto do Século XX, o mais recente livro de Conceição Lima, será lançado esta terça-feira, 25 de Abril, às 17h30, no espaço CACAU, no âmbito das celebrações do Mês Nacional da Cultura.

A apresentação estará a cargo do poeta Ivanik Lopandza.

A obra reúne 22 crónicas, segundo a autora selecionadas entre muitas escritas ao longo do seu percurso jornalístico. Várias foram escritas em Londres, quando era jornalista e produtora dos Serviços em Língua Portuguesa da BBC, e outras escritas após o seu regresso a São Tomé. Textos que foram sendo publicados em várias revistas e jornais, com destaque para a Revista África21, editada em Lisboa, e o jornal Téla Non.

O livro inclui ainda o texto curatorial da VII Bienal Internacional de São Tomé e Príncipe, sendo a grande novidade o texto dramático intitulado Um Confronto Imaginado e uma Profecia que coloca frente-a-frente o protonacionalista, agrónomo e líder dos forrros, Salustino Graça do Espírito Santo, e o governador da então colónia, Tenente-coronel Carlos de Sousa Gorgulho, num renhido duelo verbal que culmina com Salustino Graça a profetizar o massacre de 1953, a proclamação da independência e os rumos de São Tomé e Príncipe no pós-independência.

A peça teatral, recorde-se, foi vencedora da primeira edição do Prémio Isaura Carvalho de Literatura Dramática, promovido pela Cacau- Roça Mundo.

O livro tem a chancela da Editorial Caminho Leya e foi lançado em Lisboa, em Março. A organização do evento resulta de uma parceria entre o Ministério da Educação, Cultura e Ciências, através da Direção Geral da Cultura, e a Casa das Artes, Criação, Ambiente e Utopias (CACAU).



