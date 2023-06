“O Preço do Perdão” um romance de Wuando Castro

O romance retrata a história, o amor e a realidade de dois estudantes são-tomenses que se encontravam a estudar em Portugal, (ele nascido e crescido em São Tomé, e ela filha de pais são-tomenses residente em Portugal).

Segundo Wuando Andrade Castro(na foto) «a sua obra faz referência sobre a sociedade, o dinheiro, o amor, a paixão, a reconciliação, o valor e a virtude do perdão, e as relações do emprego, amizade é uma série de situações em que o amor deve prevalecer para que nós devemos ficar bem um com o outro», frisou.

Trata-se de um romance que tem 20 capítulos, e cerca de 180 páginas, conta uma parte da história que se desenrola em São Tomé e Príncipe, e a outra parte em Portugal, retratando a vida de um grupo dos jovens estudantes que deixou São Tomé e Príncipe para estudarem em Portugal.

Antigo ministro da presidência e dos assuntos parlamentares, Wuando Castro, disse que retomou a escrita do livro, após ter saído do governo em finais do ano 2022. «Já tinha escrito três obras entre 2009 e 2011», explicou.

O autor garante que ao lançar esta obra literária dá mais uma contribuição para o acervo literário são-tomense, esperando que as pessoas leiam.

Lídia Andrade mãe do autor do livro, diz ter gostado da obra manifestando estar muito feliz e orgulhosa do seu filho, e espera que o filho continue lançando mais obras.”.

A esposa do Wuando Andrade Castro referiu que «é uma história bonita que se iniciou na Faculdade de Portugal e termina em São Tomé e Príncipe, e tem alguma coisa de nós, não é, mas o essencial da história é contar alguma coisa que os estudantes são-tomenses passavam em Portugal», pontuou.

O romance foi inspirado numa história verídica. O caso de um casal português, que ganhou o Euromilhões no ano 2007, inspirou Wando Castro. O desentendimento entre o casal, por causa do dinheiro, obrigou a intervenção da justiça. Assim começou a ser escrito o romance, “o preço do perdão”.

Amor e dinheiro provocam controvérsias, e o preço a pagar acaba por ser muito alto.

A realidade social de Portugal e de São Tomé e Príncipe se cruzam no romance, que dita o Preço do Perdão.

É o primeiro livro publicado por Wuando Castro.

Waley Quaresma

.