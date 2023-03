Festival Gospel em São Tomé, move paixões e cristãos

Festival Gospel o primeiro realizado em São Tomé e Príncipe, uniu no mesmo palco o músico são-tomense Bonfim Fernandes e Sofia Kuamba cantora, angolana. Um doeto de talentos, vozes deslumbrantes que serviu de adoração e de louvor a deus.

Foram seis horas de shows, protagonizados por Bonfim Fernandes, jovem cantor são-tomense que se emergiu muito cedo no coro da igreja Evangélica.

Na luta pela sua carreira artística, Bonfim Fernandes, produziu vários musicas de baseadas na vida do criador “Jesus Cristo “transmitindo mensagens de consolação de louvor a Deus aos seus seguidores.

Estou contente por este dia ter chegado a casa esta cheia” afirmou sorridente, Bonfim Fernandes, acrescentou depois “basta ter fé”.

Disse-me um dia um jornalista durante uma entrevista Bonfim tens talento vale a pena acreditares em ti que vais longe” recordou e disse ter “agarrado no aconselhamento e palavra para seguir”.

Foram vários dias de ensaio, contou o produtor e realizador do festival gospel, que envolveu coristas das igrejas evangélicas, espalhadas pelo País.

O músico são-tomense durante o espetáculo brindou aos presentes, músicas do seu vasto repertorio, mas também canções novas em especial para o show que teve lugar no Palácio dos Congressos.

Fãs do músico provenientes de vários cantos do País, e evangelistas encheram o salão do espetáculo, exultaram de alegria os que não fecharam os seus corações.

Com músicas de “aclamação a Deus e hinos de louvor”, marcaram a entrada de Sofia Kuamba, cantora angolana no palco. Uma voz deslumbrante para delírio de centenas de crentes, mulheres homens e crianças deitaram lagrimas.

Mas do que musica Sofia Kuamba, fez transbordar Palácio dos Congressos com espírito de santidade, com palavras e gozos de alegria.

“O facto de chegar a São Tomé já é uma bênção “, disse Sofia, que avançou por outro lado que “é algo que já deveria ter acontecido a muito tempo, a pandemia da Covid-19, quebrou esta corrente”.

Sofia Kuamba foi a convidada de Bonfim Fernandes, para o primeiro festival gospel, mas que serve de primeiro ponta pé para o músico são-tomense internacionalizar a sua carreira.

“É um País maravilhoso, acredito que o Publico gostou imenso de São Tomé e Príncipe esta de parabéns “atirou Kuamba.

Por : Ramusel Graça – Jornal 31