Revista transatlântica Brasil -STP “KWA KU ZUNTA NON”

“KWA KU ZUNTA NON” é uma publicação do Instituto Guimarães Rosa – São Tomé( IGR-ST), no âmbito da parceria com o Leitorado Guimarães Rosa na Universidade de São Tomé e Príncipe.

A revista que começou a ser desenhada em 2020, por meio da proposta da leitora do Brasil em São Tomé e Príncipe e professora de Literatura Brasileira na Universidade de São Tomé e Príncipe, Janaína Conceição, visa refletir sobre as conexões existentes entre possibilidades de Brasil e de São Tomé e Príncipe a partir da leitura de textos literários brasileiros e são-tomenses, por meio de vozes e as experiências dos alunos do curso de Licenciatura em Língua Portuguesa, na Universidade Pública.

O magazine conta ainda com textos premiados e produzidos por estudantes das 8ªe 9ª classes do Liceu Nacional e da Escola Secundária Maria Manuela Margarido que participaram da oficina “Dialogando com escritores”, iniciativa viabilizada pelo IGR-ST.

O nome KWA KU ZUNTA NON remete à expressão em forro (língua santome) que significa “o que nos une”.

A primeira edição conta com uma tiragem de 120 exemplares, que estará à disposição do público leitor, na Biblioteca do Instituto Guimarães Rosa, na Biblioteca Nacional e da Universidade de São Tomé e Príncipe.

O ato de lançamento teve lugar no auditório do IGR-ST, na capital são-tomense, na última quarta-feira.

Martins dos Santos