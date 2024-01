Ano do Dragão juntou são-tomenses descendentes de chineses na celebração da festa da China

A celebração do ano novo, é a maior festa da República Popular da China. Relatos históricos indicam que os chineses começaram a fixar raízes em São Tomé e Príncipe entre os finais do século XIX e princípios do século XX. A maioria veio através das caravelas portuguesas e a partir de Macau.

Uma presença ancestral que gerou várias gerações de descendentes. Por isso há muitos santomenses com apelidos chineses. “Lau Chong”, “Ten Jua” são alguns exemplos da marca identitária chinesa enraizada na sociedade santomense.

No último fim-de-semana a embaixada da China celebrou a festa do ano novo chinês. A comunidade em São Tomé não perdeu a maior festa cultural da China. Os descendentes como já é tradição também participaram na celebração que revive os valores culturais dos seus ancestrais.

No calendário chinês, 2024 é o ano do Dragão. «Dragão para nós é um símbolo muito forte. Significa vigor. Todos os chineses são descendentes do Dragão. É um símbolo muito importante para nós. É a festa mais importante dos chineses», revelou Xu Yingzhen embaixadora da China em São Tomé e Príncipe.

A diplomata chinesa destacou o facto de o sangue chinês ter sido injectado na sociedade santomense há mais de 100 anos. «É a oportunidade também para felicitar todos os descendentes chineses aqui em São Tomé e Príncipe», precisou Xu Yingzhen.

Dos olhos ao sorriso, as marcas identitárias da China pintam o rosto da santomense Edite Ten Jua. «Meu avô é da região sul da China, de Cantão. Começaram a vir para São Tomé e Príncipe através do canal de Macau. É esta a nossa herança cultural», afirmou Edite Ten Jua.

Ex- Ministra dos Negócios Estrangeiros e Cooperação de São Tomé e Príncipe, Edite Ten Jua acredita que a sinergia forte gerada pelo cruzamento do sangue santomense e chinês, vai contribuir para que o ano do Dragão seja de sucesso.

«Espero que aquilo que o ano de Dragão representa, que é a força e a coragem também esteja connosco os santomenses», pontuou.

Fátima Vila Nova, a primeira-dama de São Tomé e Príncipe também tem laços ancestrais com a China. É filha de um dos descendentes da China, Lau Chong. A primeira-dama realçou a excelente cooperação entre os dois países. Enumerou os avanços da China a nível económico, tecnológico e científico. Avanços que transformaram o país asiático numa potência mundial.

Fátima Vila Nova é sobrinha do nacionalista santomense, um dos líderes da luta pela independência de São Tomé e Príncipe recentemente falecido, José Fret Lau Chong.

«Gostaria de manifestar em particular, a solidariedade para com a família do senhor José Fret Lau Chong, um grande homem e descendente de chinês que lutou por toda a vida pela independência e pelo desenvolvimento de São Tomé e Príncipe», afirmou a embaixadora da China.

Marcada por várias actividades culturais chinesas a celebração do ano do Dragão permitiu aos descendentes comprovarem que a relação entre São Tomé e Príncipe e a China ultrapassa a diplomacia. Tem raízes também na consanguinidade.

Gisela Chong, uma das descendentes presentes na festa inspirou-se na história do seu bisavô contada pela avó.

«Pelas informações que a minha avó nos passou, é que o nosso bisavô veio de Cantão – China. Minha avó nasceu aqui em 1930. Isso significa que o meu bisavô já estava cá há muito mais tempo. Ele veio para trabalhar nas roças: Mas não como escravo», declarou Gisela CHong.

A descendente considera que conserva em si, alguns valores da identidade chinesa. «Minha avó dizia que tenho muita coisa parecida com ela. Ela era filha de chineses. Temos simpatia disciplina, e estamos sempre alegres», frisou.

O vigor do ano novo do Dragão vai ser reflectido em 2024 no sector da Cultura. A embaixada da China designou o novo ano como sendo o “Ano da Cultura Chinesa”.

«Tenho a honra de anunciar que a embaixada designou 2024 como o “Ano da Cultura Chinesa”. Será realizada uma série de actividades culturais em São Tomé e Príncipe, tais como mostra de cinema, de programas televisivos, etc», pontuou a embaixadora Xu Yingzhen.

No campo político, a luta da China vai continuar para atingir o modelo de desenvolvimento partilhado.

«No ano 2024 celebraremos o 75º aniversário da fundação da República Popular da China, e lutaremos ainda mais pela realização das metas do 14º Plano Quinquenal de Desenvolvimento Econômico e Social (2021-2025). Unir-nos-emos mais estreitamente em torno do Comité Central do Partido Comunista da China, liderado pelo camarada Xi Jinping, e impulsionaremos o crescimento de alta qualidade, rumo às metas de transformar a China em um grande país socialista moderno e promover a grande revitalização da nação chinesa, através do caminho chinês para a modernização», declarou a embaixadora.

O leitor tem acesso ao conteúdo do discurso de Xu Yingzhen por ocasião do novo ano chinês –

Abel Veiga