Cultura e potencial turístico de STP promovidos por estudantes na China

Os estudantes de São Tomé e Príncipe na Universidade de Ciências e Tecnologias da cidade de Beijing-China, abraçaram o desafio lançado pela reitoria da Universidade de divulgação da imagem, cultura, e da história do país de origem.

Os trajes tradicionais de São Tomé e Príncipe vestiram as estudantes, e a bandeira do arquipélago ornamentou o pavilhão das ilhas verdes.

Uma coreografia que despertou curiosidades do público chinês em conhecer e descobrir os encantos das ilhas maravilhosas do golfo da Guiné em África. Alguns pratos típicos do país fizeram a delícia dos visitantes no Pavilhão santomense.

A embaixadora de São Tomé e Príncipe na China, Isabel Domingos, também participou na festa cultural promovida por 12 estudantes santomense da Universidade de Ciências e Tecnologias de Pequim (Beijing).

São Tomé e Príncipe tem cerca de 200 estudantes espalhados por várias cidades da China. Cada um deles, é incentivado pelas Universidades, a serem também embaixadores do arquipélago africano nas terras de Confúcio.

Abel Veiga