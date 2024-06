Combustível é o novo single do Rapper Pekagboom

De nome artístico Pekagboom, o músico é considerado o líder do Rap com pronúncia santomense.

Em declarações ao Téla Nón, o Raperre disse que o novo disco está a ser bem recebido pelo público. A composição “Quem é o Ronaldo com as bolas de ouro do Messi”, é a mais apreciada pelo público.

O músico reconheceu que é muito criticado pelo facto de não dar música aos problemas sociais e outros que assolam São Tomé e Príncipe. Diz que não é verdade.

«Afirmando categoricamente que todos sabem da sua importância na música nacional, mas preferem bloquear… Por medo do sistema e sendo assim não dão palcos aos artistas que defendem a intervenção social».

Pércio Sousa Neves e Silva, conhecido no mundo artístico por fopi homenageado em Abril de 2023 pelo Ministério da Educação, Cultura e Ciência, com um Diploma de Reconhecimento pela promoção e preservação da cultura santomense.

Abel Veiga