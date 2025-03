Autoridades preocupadas com a preservação do carnaval tradicional santomense

O Carnaval tradicional de São Tomé e Príncipe, conhecido como “tlundo”, é caracterizado por pequenos grupos de quatro a cinco pessoas, geralmente homens, sendo que um ou dois vestem-se de mulher.

As canções, interpretadas em crioulo fôrro e em tom satírico, abordam, sobretudo, questões sociais no contexto familiar, muitas vezes com críticas ao comportamento das mulheres.

Esta tradição, que já foi muito popular no arquipélago, tem vindo a perder força ao longo dos anos.

“Durante a semana carnavalesca, que começa no domingo, os grupos costumavam andar de porta em porta, mas, em São Tomé, isso tem desaparecido devido à redução significativa do número de grupos,” lamentou Emir Boa Morte, Diretor-Geral da Cultura.

“O carnaval está a enfrentar um processo de extinção,” desabafou Inocêncio, conhecido como “Circuito Romântico”, responsável pelo grupo carnavalesco Surpresa de Mucambú, de Praia Melão.

Os 7 grupos que ainda resistem apresentaram-se na Casa da Cultura numa noite de grande animação.

“Gostei muito, especialmente pelo fato de ser em crioulo fôrro. Acho que é um resgate importante para a cultura de São Tomé,” destacou a brasileira Jovânia Santos.

“É algo muito interessante. Apesar de não compreender muitas das mensagens, admiro a forma como os figurantes se entregam e a criatividade envolvida, acho fantástico,” comentou a portuguesa Sara Lucas.

Incentivar a juventude a envolver-se nesta manifestação cultural tornou-se uma das grandes preocupações da Direção-Geral da Cultura.

“Os jovens não estão a se envolver em nossa cultura, e nosso objetivo é resgatar essa manifestação. Sempre que possível, queremos trazer um grupo carnavalesco para se apresentar aqui. Estamos a nos organizar para criar uma agenda cultural que inclua, pelo menos uma ou duas vezes por ano, a participação de um grupo carnavalesco,” destacou Emir Boa Morte.

O carnaval tradicional santomense, revivido na Casa da Cultura, surge como um sinal de alerta para a promoção e preservação deste património cultural de São Tomé e Príncipe.

Abel Veiga