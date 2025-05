“Contemplações Silenciosas” do jovem Henrique Machama revelam introspeção e vivência social

Com apenas 94 páginas e uma profundidade que ultrapassa o número de versos, nasce Contemplações Silenciosas, a primeira obra literária do jovem Henrique Manchama, professor, empreendedor e sonhador são-tomense.

Um livro que representa não apenas uma estreia na literatura nacional, mas também um grito calmo — e ao mesmo tempo poderoso — de quem transforma o silêncio em arte e a introspeção em poesia.

Lançado na REINA, o livro conta com o apoio da editora portuguesa Pena Real e do Afriland First Bank, Contemplações Silenciosas mergulha na jornada pessoal do autor e nas cenas quotidianas da sociedade santomense, retratadas com sensibilidade e maturidade poética. “O silêncio não é apenas ausência de som, é mais do que isso”, explica Henrique. “Foi o meu maior aliado durante o percurso da escrita, ajudou-me a encontrar o meu próprio eu.”

A obra, composta por 94 poemas, está organizada em quatro partes temáticas — entre elas Contemplações, Silêncios e Inspirações — que revelam o crescimento interior e artístico do autor ao longo dos anos.

A paixão pela poesia despertou ainda na adolescência, em 2009, influenciado por nomes como Alda do Espírito Santo e Caetano da Costa Alegre, pilares da literatura são-tomense.

Em 2015, encontrou apoio e orientação nas palavras experientes do escritor e político Albertino Bragança, conhecido como Doutor Araújo. “Ele ajudou-me a dar mais ênfase aos textos e a trabalhar a musicalidade dos poemas.”

O projeto só ganhou forma editorial entre o final de 2023 e o início de 2024, com a chancela da editora Pena Real. Em menos de três meses — conciliando a escrita com as exigências do ensino e do empreendedorismo — Henrique concluiu os textos finais que agora integram Contemplações Silenciosas.

Para além do mérito literário, o lançamento da obra representa um marco simbólico para a juventude santomense: é prova de que a persistência, a paixão e o compromisso com a cultura podem transformar um sonho silencioso numa realização concreta.

Waley Quaresma