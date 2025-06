“Meu gastoso, minha gostosa, meu amor”, novo livro de Rafael Branco

“Meu gastoso, minha gostosa, meu amor” é o novo livro de Rafael Branco. A obra literária foi apresentada na capital são-tomense e mergulha nos sentimentos, nas relações e nos dilemas da vida afetiva.

Rafael Branco é escritor, pensador e figura pública com um percurso profundamente ligado à vida social e política de São Tomé e Príncipe. Antigo primeiro-ministro, entre 2008 e 2010, apresenta agora uma nova faceta com esta nova publicação.

O livro reúne contos inspirados em factos reais, que exploram temas como o amor, a paixão, a sexualidade e os relacionamentos.

“São nove contos e há contos que tratam da questão meu gastoso, de minha gostosa e há outors que tratam de amor. Portanto foi um título que escolhi em função dos textos que estão dentro da obra”, justificou Rafael Branco.

Mais do que crónicas íntimas, esta obra é também um retrato emocional e social, onde se cruzam os tabus, os dilemas contemporâneos e a alma de um povo que resiste com criatividade às dificuldades do quotidiano.

“O livro é uma provocação para que nós disutamos o que é o amor, qual é a importância do sexo, como são os relacionamentos, o que é a paixão”, afirmou o escritor.

As histórias situam-se maioritariamente em São Tomé e Príncipe e revelam uma escrita carregada de autenticidade, com personagens e ambientes que tocam de perto a realidade local.

“São histórias que eu fui ouvindo e tentei dar um sentido a essas histórias”, disse o autor da obra.

Presente no lançamento do livro, o escritor, investigador e ensaista são-tomense Franciso Costa Alegre defendeu que “autores são-tomenses que falam sobre a sexualidade não esxistem, o Rafela Branco abordou até o momento”.

Com esta obra, Rafael Branco reforça o papel dos autores são-tomenses na valorização da literatura nacional e no diálogo sobre questões afetivas ainda marcadas por preconceitos.

Odjay Ceita