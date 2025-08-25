A Arte de Ser Boa Pessoa: um livro que desafia a reflecção sobre a ética, perdas e esperanças”

“Vítor Pinto Bastos combina narrativa literária com crítica social e histórica em obra que emociona e inspira”

A obra apresentada no sábado, dia 23 de agosto, na Casa das Artes, Criação, Ambiente e Utopias, CACAU, representa uma contribuição significativa para a valorização da literatura nacional e para a promoção de uma reflexão ética e cultural junto da sociedade.

O lançamento do livro A Arte de Ser Boa Pessoa, de Vítor Pinto Bastos, trouxe à tona questões fundamentais sobre a vida, o comportamento humano e a forma como cada indivíduo enfrenta as perdas e desafios.

Em entrevista exclusiva, o escritor sublinhou: “O livro nasceu da necessidade de contar a realidade como ela é com as suas dores, contradições e esperanças. Acredito que a literatura pode inspirar mudanças concretas na sociedade”.

O lançamento decorreu na CACAU, em São Tomé, local escolhido pelo convite de um amigo do autor do livro Pinto Bastos, “vim a convite de um amigo, o Cesaltino Fernandes, que soube que eu passaria férias em São Tomé e que tinha este livro e outros já publicados. Ele organizou o lançamento e eu aceitei”, revelou quando referia que o espaço contribuiu para uma experiência enriquecedora. “É um espaço lindíssimo, rodeado de arte, e estou a apreciar muito a experiência”.

A obra, que é já o sexto livro do autor, é dividida em quatro partes e acompanha Miguel, um estudante universitário que emigra para França, casa com Anique, enfrenta a perda da esposa e lida com a ausência ao longo de décadas. A narrativa culmina com a morte da mãe de Miguel, proporcionando uma reflexão sobre o valor da vida e a capacidade de superar momentos limites. “Quando estamos confrontados com situações de morte, devemos dar o salto, porque só temos a nossa vida e temos que vivê-la bem”, disse Pinto Bastos.

O livro também surge como um alerta contra o esquecimento histórico, já que Pinto Bastos trabalha em paralelo num novo projeto literário, O Rapaz Queria Aprender a Olhar, sobre os últimos anos do fascismo em Portugal e a independência das ex-colónias, incluindo São Tomé e Príncipe. “No tempo do fascismo, a vida era dura. Não havia liberdade e havia fome. Hoje, alguns pensam que ‘antigamente era que era bom’. Não era. Era muito mau”, explicou o escritor.

O livro procura aproximar as novas gerações das suas origens e abrir espaço para um diálogo sobre os desafios do presente. Segundo o autor, a publicação reforça a necessidade de apoio contínuo a projetos literários que promovam a cultura e a identidade nacional.

A cerimónia de apresentação do livro e as obras do escritor e ex-jornalista português, acompanhado de uma tertúlia à volta da literatura, tendo por base obra de Victor Pinto Bastos, foi organizada pelo Rotary International District 9150.

Waley Quaresma