Abertas as candidaturas à 1.ª edição do Prémio INCM/Almada Negreiros

No âmbito da sua missão de preservação e divulgação da língua portuguesa, a Imprensa Nacional-Casa da Moeda (INCM) cria o Prémio Literário INCM/Almada Negreiros, que vai selecionar trabalhos inéditos, em língua portuguesa, no domínio da prosa literária, produzidos por cidadãos são-tomenses ou a residir em São Tomé e Príncipe há pelo menos 5 anos, incentivando desta forma a criação literária neste país

africano.

A obra premiada será publicada pela Imprensa Nacional, a chancela editorial da INCM, e o seu autor será

ainda compensado com um prémio pecuniário no valor de 5000 €.

O Júri do Prémio INCM/Almada Negreiros é composto pela professora Inocência Mata, pela jornalista e

poeta Conceição Lima (ambas de naturalidade são-tomense) e pelo escritor e editor português Afonso

Reis Cabral.

Na primeira edição do Prémio, as obras concorrentes devem ser apresentadas entre 1 de outubro e 30 de

novembro. As candidaturas são feitas exclusivamente online, no sítio da editora, disponível em:https://imprensanacional.pt/premios-literarios/premio-imprensa-nacional-almada-negreiros/ [Candidaturas].

A Embaixada de Portugal e o Camões – Centro Cultural Português em São Tomé são parceiros na promoção e divulgação deste prémio.

Os resultados da 1.ª edição do Prémio INCM/Almada Negreiros deverão ser conhecidos no início do

próximo ano.

O Regulamento pode ser consultado na página da editora: https://imprensanacional.pt/premios-literarios/premio-imprensa-nacional-almada-negreiros/ [Regulamento].

FONTE : Camões / Centro Cultural Português

