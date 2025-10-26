São Tomé e Príncipe na rota do Festival Internacional de Marionetas do Porto

Depois de Cabo Verde, em 2023, e da Guiné-Bissau no ano passado…

Cacau – Casa das Artes Criação e Utopias acolhe o projeto “Eish! K’A Medo”

Ainda em pleno rescaldo do labor realizado na “Invicta” e em Matosinhos no âmbito da 36ª edição do Festival Internacional de Marionetas do Porto, o fimp’25 faz uma espécie de extensão intercontinental e, em regime de continuidade da sua missão funcional, os trabalhos prosseguem agora em São Tomé e Príncipe: uma jornada laboral, que é também lúdica e didática, onde os participantes se divertem criando. Desta vez o local eleito será o espaço Cacau – Casa das Artes Criação e Utopias que irá acolher o projeto “Eish! K’A Medo” no período entre os dias 27 e 31 de outubro.

Uma etapa que, bem pode salientar-se, teve precedências em Cabo Verde, no ano de 2023, e na Guiné-Bissau em 2024, países onde este workshop multidisciplinar de construção e manipulação de Formas Animadas, dirigido a crianças, foi muito bem-sucedido. Daí a aposta estrutural em alargar o máximo possível o espectro de cobertura aos outros PALOP e assim dar sequência ao que tem vindo a ser feito em Portugal neste domínio.

Trata-se também de um retorno, assumidamente feliz, dos “embaixadores do projeto”, Sofia Silva e Ricardo Neto, que com a alegria e prazer que os caracteriza nestas lides, voltam a aterrar em terras africanas ao serviço do fimp. Importa dizer que o projeto “Eish! K’A Medo” integra-se num modelo de programação contínua (uma aposta ao longo de todo ano), que o fimp tem vindo a dinamizar.

O sonho que norteia os responsáveis do fimp através destas oficinas, mesmo compreendendo em termos de alcance a singeleza e a amplitude destas ações, passa por tornar possível a concretização num futuro próximo de um desígnio: o de que o fimp possa somar mais algumas coordenadas ao projeto e possa deste modo alcançar outras geografias, outros territórios, onde o português é a língua falada e assim desenvolver novas ligações e afinidades em torno das artes da marioneta.

Tal como o nome da oficina consagra, o referido workshop convoca como razão intrínseca à sua natureza existencial “A importância da reflexão sobre a condição humana estimulou-nos a pesquisar, através das Formas Animadas, a relação entre o indivíduo e as suas emoções mais primitivas”, salientam os organizadores. Em síntese, para Sofia Silva e Ricardo Neto: “O Medo é, neste laboratório, a emoção básica, que nos propomos investigar.”

Em afinidade com o conceito acima avançado pelos formadores, a filosofia subjacente à realização deste workshop cuja ‘inauguração experimental’ decorreu no Porto em 2023, prende-se com o questionamento dos medos, mais ou menos profundos, e a sua sublimação através da realização plástica, recorrendo a diferentes jogos e técnicas, tanto plásticas como performativas, algo que permite às crianças que os imaginem e os desenhem, os construam e os partilhem, manipulando-os. Os jovens participantes tornam-se assim personagens corajosas e capazes de escrever a sua própria história.

Como curiosidade, a 36ª edição do Festival Internacional de Marionetas do Porto realizou-se entre os dias 10 e 19 de outubro de 2025 e estiveram presentes na iniciativa 25 companhias: 12 portuguesas e 13 estrangeiras, oriundas de países como Austrália, Bélgica, Brasil, Filipinas, Líbano, Alemanha, Holanda, França, Escócia, Inglaterra, Espanha.

FONTE : projeto “Eish! K’A Medo