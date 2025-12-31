Morreu Francisco Costa Alegre, escritor e diplomata que marcou a literatura são-tomense

São Tomé e Príncipe está de luto com o falecimento de Francisco Costa Alegre, escritor, ensaísta, professor e diplomata, considerado uma das vozes mais influentes e consistentes da literatura nacional.

A sua morte representa uma perda significativa para a cultura e para a preservação da memória histórica do país. São Tomé e Príncipe, consolidando-o como um autor indispensável para compreender a alma da nação.

Nascido na cidade de São Tomé a 2 de fevereiro de 1953, Francisco Costa Alegre dedicou a vida à palavra escrita e às reflexões sobre a identidade, a memória e a história do seu país.

Autor de uma obra vasta e diversificada, Francisco Costa Alegre publicou mais de 17 livros, passando pela poesia, romance, ensaio e crítica literária. Iniciou o seu percurso literário na poesia e rapidamente se afirmou como um observador atento da realidade são-tomense, com uma escrita marcada pela reflexão histórica, social e identitária. Entre as suas obras mais conhecidas destacam-se “Brasas de Mutété” e “Mussandá”, referências incontornáveis da literatura nacional.

A sua produção literária centrou-se, sobretudo, na memória coletiva, na história do período pós-independência e na identidade de São Tomé e Príncipe, transformando a palavra escrita num instrumento de denúncia, reflexão e afirmação cultural. Francisco Costa Alegre escreveu o país, os seus conflitos, as suas esperanças e as suas contradições, assumindo-se como um verdadeiro cronista da nação.

Em 2025, no âmbito das celebrações dos 50 anos da Independência Nacional, lançou a obra “Eu Vi”, uma prosa poética que revisita episódios marcantes da história são-tomense, presta homenagem a figuras históricas e resgata paisagens e memórias esquecidas. O livro foi amplamente saudado como um importante contributo para a preservação da memória nacional.

Para além da literatura, Francisco Costa Alegre teve uma carreira ligada à diplomacia, representando São Tomé e Príncipe em diferentes contextos internacionais, e exerceu também funções como professor, contribuindo para a formação intelectual de várias gerações. A sua intervenção estendeu-se aos domínios cultural, académico e político, consolidando o seu estatuto de figura pública respeitada.

A obra de Costa Alegre tem como eixo central a memória coletiva, a história pós-independência e a identidade nacional, temas que ele explorou com coragem, profundidade e um olhar crítico sobre as contradições da sociedade são-tomense. A sua escrita é frequentemente celebrada como um espelho da nação e um instrumento de preservação da memória cultural.

Ao longo dos anos, o seu percurso foi frequentemente destacado em programas de rádio e televisão, que reconheceram o seu papel central na afirmação da literatura e da identidade são-tomense.

Com o desaparecimento físico de Francisco Costa Alegre, o país perde uma voz crítica, lúcida e profundamente comprometida com a história e a cultura nacionais. A sua obra, no entanto, permanece viva como património literário e como testemunho da caminhada de São Tomé e Príncipe enquanto nação.

Waley Quaresma