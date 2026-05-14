Xi Jinping descreve a salvaguarda da paz e estabilidade através do Estreito de Taiwan como o maior denominador comum entre a China e os EUA

Salvaguardar a paz e a estabilidade através do Estreito de Taiwan é o maior denominador comum entre a China e os EUA, disse o presidente chinês, Xi Jinping, na quinta-feira, durante uma reunião com o presidente dos EUA, Donald Trump, em Pequim.

Salientando que a questão de Taiwan é o assunto mais importante nas relações sino-americanas, Xi disse a Trump que, se for bem gerida, as relações bilaterais beneficiariam de uma estabilidade geral.

Caso contrário, os dois países enfrentarão confrontos e até conflitos, pondo seriamente em risco o conjunto das suas relações, declarou Xi, sublinhando que a “independência de Taiwan” e a paz no estreito de Taiwan são tão inconciliáveis como o fogo e a água.

(Fonte: Xinhua)