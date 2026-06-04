“Oeste Outra Vez” no Cine Brasil esta sexta feira

O Instituto Guimarães Rosa São Tomé convida o público para mais uma sessão do Cine Brasil, dedicada à valorização da produção cinematográfica brasileira contemporânea.

Nesta edição, será exibido o filme “Oeste Outra Vez”, dirigido por Erico Rassi. Ambientado no sertão de Goiás e inspirado na estética dos grandes dramas rurais, o longa apresenta uma narrativa intensa sobre rivalidade, solidão e as fragilidades humanas.

Curiosidade:

“Oeste Outra Vez” foi o grande vencedor do 52.º Festival de Cinema de Gramado, conquistando os prêmios de Melhor Filme, Melhor Fotografia e Melhor Ator Coadjuvante (Rodger Rogério).

Sinopse

Ambientado no sertão de Goiás, “Oeste Outra Vez” acompanha a história de Totó (Ângelo Antônio) e Durval (Babu Santana), cuja trajetória se entrelaça de forma trágica: ambos, abandonados pela mesma mulher, despertam uma rivalidade intensa e destrutiva. Inspirado nos elementos clássicos do faroeste, o filme explora a angústia e a amargura daqueles que se veem perdidos sem o apoio de quem amam. Confrontados com a própria vulnerabilidade, os dois encaram um conflito brutal, que reflete disputas pessoais, o choque de tradições e a inevitável passagem do tempo. No sertão, o palco se transforma em um espaço onde honra, orgulho e desespero se misturam, revelando a essência de homens forjados pelo isolamento. Aos poucos, as cicatrizes de um passado repleto de desilusões e perdas irreparáveis são expostas, enquanto cada confronto intensifica a tensão das batalhas internas.

Cine Brasil

Local: Instituto Guimarães Rosa São Tomé

Entrada: Gratuita

Data: 5 de junho

Horário: 18h

Duração: 1h38

Venha prestigiar mais uma produção de destaque do cinema brasileiro.