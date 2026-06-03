Juventude e esperança marcam entrada de Nito Abreu na corrida presidencial

Nito Abreu oficializou junto ao Tribunal Constitucional a sua candidatura às eleições presidenciais de 19 de julho em São Tomé e Príncipe.

O candidato independente surge com o apoio do partido ADI. Segundo o porta-voz da candidatura, esta representa “a juventude e a esperança para São Tomé e Príncipe”.

Alexandre Guadalupe destacou que, passados 50 anos da independência, “é preciso romper com práticas que só têm prejudicado o país” e que “um candidato jovem pode dar um novo impulso ao processo de desenvolvimento nacional”.

“Nito é uma personalidade jovem, mas com muita maturidade. É trabalhador, dinâmico, um sangue novo, alguém respeitador que acreditamos muito que vai construir pontes em vez de conflitos. Em vez de ódio, vai permitir que as instituições funcionem e que haja o respeito escrupuloso das leis e da Constituição”, afirmou Alexandre Guadalupe.

O porta-voz acrescentou ainda que o candidato se prepara para a apresentação pública da sua candidatura e que a declaração oficial de apoio da ADI será feita nos próximos dias.

José Bouças