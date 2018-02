OK para presidente da FIFA em STP

Está tudo aposto para a inédita visita do presidente da FIFIA, Gianni Infantino, ao país, avançou o vice-presidente da Federação Santomense de Futebol, Jasi Ramos.

A menos de dias de receber pela segunda vez na capital santomense o mais alto representante da FIFA, depois de Maio de 2010, com a vinda do então presidente Joseph Blatter, Jasi Ramos avançou que as condições estão criadas e que o Gianni Infantino terá uma visita com muita sumptuosidade.

O Infantino que é aguardado no arquipélago nas primeiras horas desta segunda-feira (19) terá audiências com o Presidente da República, Evaristo Carvalho, Primeiro- Ministro, Patrice Trovoada, e Presidente da Federação Santomense de Futebol, Domingos Monteiro, mais o seu staff, confirmou Ramos, adiantando que o ponto alto desta vista, será a inauguração da nova sede da instituição, no Centro de Estágio, sita em Ponta Mina.

Os líderes federativos avaliam esta vinda como o reconhecimento do grande trabalho e a dinâmica que actual direcção tem implementado na fomentação do futebol no arquipélago, onde está nesta altura em andamento o campeonato juvenil e feminino, que fazem parte do lote das prioridades do organismo que rege o futebol ao nível mundial.

Gil Vaz