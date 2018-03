Agrosport de Monte Café tem um novo presidente, Aníbal Ferreira, que foi eleito na última Assembleia Extraordinária do clube de Mé-Zóchi.

Depois de uma época atordoada, onde a despromoção esteve à porta, eis que os sócios receados de viver o que viveram na época finda, decidiram reunir em Assembleia Extraordinária para discutir o futuro do clube e encontrar uma nova figura, para dirigir o destino do emblema nos próximos dois anos.

Vários nomes manifestaram o interesse e foram apontados, mas, na hora da verdade, os associados não tiveram duvidas e escolheram o Aníbal Ferreira para assumir o destino clube, que apenas conseguiu a manutenção na última temporada, apenas na derradeira jornada.

Ferreira que confessou à nossa redacção que sempre sonhou com este momento, espera poder contar com apoio de todos para devolver alegria a esta agremiação e a comunidade de café, elegendo para o seu primeiro ano, objectivos modestos, reconhecendo que não veio vender sonhos, mas sim para ajudar.

“ Assumo este desafio com muita ambição, mas é preciso ter os pés bem ajustado no chão. Para esta temporada, temos que ser bastante modesto, trabalhando afincadamente para permanecemos no meio da tabela e ir mais longe possível na taça”.

Admitindo que o futebol é uma escola de valores e que devemos aproveitar do mesmo para reeducar os jovens jogadores, na busca do espírito de equipa, respeito ao próximo e reconhecer as suas limitações, o mesmo promete em tudo fazer para que a equipa possa sagrar-se campeão de fair play na próxima temporada, vendendo a boa imagem da comunidade de Monte Café.

Gil Vaz