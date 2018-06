STP presente no mundial da Rússia

Parece mentira, mas é verdade, São Tomé e Príncipe consegue a vaga para o Mundial de Futebol, que se disputa na Rússia, de 14 de Junho a 15 de Julho, avançou esta sexta-feira à Federação Santomense de Futebol, FSF.

Não como muitos pensaram, mas, com uma delegação da FSF, composta por três elementos, o presidente do organismo, Domingos Monteiro “Nino Monteiro”(na foto), e os vice-presentes, Jasi Ramos e Adalberto Catambi.

A delegação estará na Rússia para participar no Congresso da FIFA, que terá um dos grandes assuntos, a eleição do país anfitrião do maior evento de futebol em 2026, com o Marrocos, o grande parceiro de STP no desenvolvimento do futebol, a figurar entre os candidatos.

Em paralelo, a comitiva terá o privilégio de participar na cerimónia de abertura do evento, e de assistir alguns jogos da primeira jornada da fase de grupos.

A caravana deixará a capital neste sábado, com destino às terras do Putin.

Gil Vaz