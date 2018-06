FSF aprovou orçamento para 2018 em 618 mil dólares

Na última Assembleia Geral Ordinária desta direcção da Federação Santomense de Futebol, FSF, liderada por Domingos Monteiro, foi aprovado por 87.5% dos associados, o Orçamento para 2018, avaliado em 618 mil dólares.

Os 40 associados do organismo que rege o futebol no arquipélago discutiram e aprovarão na manhã desta quinta-feira, na IV reunião ordinária da instituição que teve lugar na sala de conferência de Hotel Pestana, o orçamento para o presente ano, com 35 votos a favor, um (1) contra, e duas (2) abstenções e duas (2) ausências.

Dos 618 mil dólares, 292.821,56 será destinado para as despesas com as provas-2018; 321.403,01 para funcionamento da federação; e 3.775,44 para contingência, pode se ler no documento que foi validado por 87.5% dos associados

O valor será extraído da FIFA (500 mil dólares), da CAF (100 mil dólares); das Receitas de jogos (três mil dólares); do Governo (10 mil dólares); e dos outros (cinco mil dólares).

Segundo o organismo, o aumento circunstancial da verba, visa a melhoria da modalidade que está na travessia do deserto.

Gil Vaz