Andebol: Federação promove igualdade de género

Arrancou este sábado, no Parque Popular da cidade capital, o primeiro campeonato feminino de andebol, com a participação de seis equipas, oriundas do Centro do Treino de Água-Grande.

Está de regresso a quadra do Parque Popular da cidade capital as emoções do primeiro campeonato feminino de andebol, com as meninas do Centro de Treino de Água-Grande a mostrarem que não estão aqui apenas para cozinhar, passar e engomar, fazendo valer a igualdade de género na prática da modalidade no país.

A prova que mobilizou dezenas de pessoas ao Parque Popular arrancou com o desfile das equipas, para o primeiro aplauso da tarde.

Posto isso, as Teimosas e as Trigresas subiram ao “teatro do sonho” para o primeiro duelo deste campeonato, com o triunfo desta última, por expressivo 17-1.

Mas a tarde prometia com mais dois jogos, onde no segundo, as Rosas de Centro de Treino venceram a Força Negra, por 10-3, naquele que foi considerado pelo público presente como jogo da tarde.

Por fim, no último duelo do dia, o Riboque não teve pena das Pérolas Negras e chapou a adversária, por 7-2.

Os jogos que foram acompanhados de perto por três “mosquiteiros” do organismo que rege o andebol no arquipélago, Ainda Quaresma, Lima Neto e Eraquio Teixeira, mereceram nota positiva deste triângulo, que desejou as meninas, sucesso, humildade e acima tudo o espírito de fair play, para que tudo venha a terminar da forma como começou.

De sublinhar que a prova que conta com o total financiamento da federação, terá a duração de três meses, com os jogos a decorrer nas tardes de sábado. Entrada livre.

Henrie Martins