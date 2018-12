Começou a “Grande Guerra” na Federação Santomense de Futebol

Está instalada a maior crise institucional na Federação Santomense de Futebol, FSF, na gerência do empresário, Domingos Monteiro “Nino Monteiro”,(na foto a direita) com o divórcio litigioso do 2º vice-presidente (terceiro homem forte do organismo, segundo a hierarquia), Jasi Ramos(na foto à esquerda), com declarações que podem abalar o futebol nacional.

“Chegou a hora de quebrar o silêncio”, começa por dizer o ex-vice-presidente, Jasi Ramos, no anúncio do seu afastamento da cúpula do Nino Monteiro, que cumpre o último mês de mandato a frente da FSF, uma vez que em Janeiro terá eleições para escolher o novo presidente, ou se os clubes entenderem, dar mais um voto de confiança, ao actual líder.

Segundo Jasí Ramos, o organismo tem vivido nos últimos meses, momentos conturbados, sobre tudo no que tange à degradação do relacionamento interpessoal, justificado por mesmo, com perda de valores por parte dos dirigentes federativos.

“Infamou porque as pessoas perderam o controlo emocional e racional, porque não aprenderam a saber viver na diferença, respeitar as posições e convicções dos outros. A ética e a disciplina do comportamento organizacional têm sido gravemente feridas nas estruturas da federação”.

Ramos foi ainda mais fundo dizendo que “ a política partidária invadiu as estruturas da federação, antes, durante e todo o período eleitoral e até a presente data. Desafio alguém que diga o contrário. Antes de alguém vir para futebol, deve-se informar dos valores e princípios que o futebol coloca a cada um dos seus fazedores. E esses valores são exemplos a seguir para que a sociedade tenham homens e mulheres mais contrabalançados e racionais”, pode-se ler no documento distribuído à imprensa.

Com isso e muito mais, o ex-dirigente afirmou não ter mais condições para continuar nesta farsa, sob pena de estar a compactuar com o actual clima de crispação.

Apos colocar a boca no trombone, Jasí Ramos espera não sofrer perseguição das pessoas como têm propalado por aí.

De sublinhar que, o mesmo foi o coordenador da campanha do Nino Monteiro, em 2014, e um dos principais arquitectos da visão com vista a melhoria e desenvolvimento do futebol nacional.

“O futebol é um bem de todos e deve ser feito por todos aqueles que têm paixão, que sorriam, que alegram e que anseiam com novos tempos para o futebol santomense. A geração futura não nos poupará em nos exigir e cobrar muito carro, se não formos capazes de servir diferente e de colocarmos o futebol acima de todos os interesses”, concluiu.

Martins dos Santos