FSF marca nova Assembleia Electiva para Fevereiro

A Federação Santomense de Futebol acatou o acórdão do Supremo Tribunal de Justiça, que deu razão a providência cautelar apresentada pela candidatura de Idalécio Pachire. Segundo uma nota da Federação de Futebol a Assembleia Electiva foi marcada para 19 de Fevereiro. O acórdão do Supremo Tribunal de Justiça que cancelou a Assembleia Electiva marcada para o último fim de semana, ordenou a os dirigentes do futebol nacional, a cumprir o estatuído nos artigos 26 e 27 do Estatuto da Federação de Futebol.

Abel Veiga