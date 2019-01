Presidente cessante não perde tempo

Domingos Monteiro “Nino” apresentou na tarde desta terça-feira, na sede da Federação Santomense de Futebol, FSF, a sua candidatura às eleições da organização que dirigiu nos últimos quatro anos.

Está apresentado o primeiro candidato às eleições da FSF, depois da suspensão por parte do Supremo Tribunal de Justiça da Assembleia Geral Electiva, que estava agendada para último 18 de Janeiro.

O primeiro a avançar com a sua candidatura, é o presidente cessante Domingos Monteiro “Nino”, que acredita na total confiança dos 70% dos associados, para conseguir mais um mandato à frente da instituição que rege o futebol no arquipélago.

O acto da apresentação da lista do Monteiro aconteceu na tarde desta terça-feira, na sede da instituição, em Ponta Mina.

A saída da sede, o mandatário do Monteiro, Aníbal frisou que a candidatura apresentada está alicerçada na dinamização do futebol no país, na construção e requalificação das infra-estruturas desportivas e fomento de futebol juvenil e feminino, com provas regulares nas categorias.

Recorde-se que, as eleições serão no dia 19 do Fevereiro, na sala de conferência de Hotel Praia.

Henrie Martins