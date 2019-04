COSTP vai às urnas em 2021 e o actual presidente não abre o livro

Depois de ultrapassar a maior crise desportiva no país, o Comité Olímpico de São Tomé e Príncipe, COSTP, prepara-se para regressas às urnas em 2021, uma vez que o actual presidente foi reconduzido apenas para o mandato de dois anos, situação que abre o cenário das eleições em 2021, com o actual presidente, João Costa Alegre, a não assumir, por enquanto, uma possível candidatura a sua reeleição, no acto que promete agitar, mais uma vez, o movimento olímpico santomense.

2019-2021 é o período que actual direcção do COSTP tem para a arrumar a casa e tê-la em condições para eleger o novo presidente da organização para quadriénio, 2021-2025, bem como, preparar a participação nacional em três grandes eventos internacionais, Jogos olímpicos(Tóquio-2020), Jogos de Praia(Cabo-Verde-2019), e Jogos Africanos(Marrocos-2019).

Quanto a sua participação nas eleições como o candidato, João Costa Alegre não abriu o livro dizendo que “e muito cedo anunciar uma candidatura a sua reeleição”, preferindo falar do presente que passa por reorganizar o Comité de modo que possamos continuar a ser bem cotado ao nível internacional.

“Tudo vai depender muito do trabalho que vamos fazer e das outras responsabilidades que eu tenho ao nível internacional. O que eu quero é, ao sair do Comité Olímpico ele fique em boas mãos e que o Comité Olímpico Internacional continue a ver-nos como uma organização isenta e ao serviço do desporto, e não dos interesses dos dirigentes”.

Recorde-se que está nas mãos do João Costa Alegre a única qualificação de São Tome e Príncipe, por mérito próprio, aos Jogos Olímpicos, Rio-2016, e não por meio da universalidade.

