João Costa Alegre de preda e cal na presidência do Comité Olímpico de São Tomé e Príncipe

Liderou a única lista apresentada à assembleia geral eletiva, que foi aprovada pela maioria dos congressistas. João Costa Alegre Afonso terá mais quatro anos à frente do Comité Olímpico de São Tomé e Príncipe.

“Farei tudo o que estiver ao meu alcance, em conjunto com os demais membros da lista eleita, para que o Comité Olímpico continue a ser a tábua de salvação do desporto nacional.”

Costa Alegre, que lidera o comité olímpico santomense desde 2004, garantiu que continua determinado em fazer a diferença.

“Acredito que, juntos, somos capazes de alcançar grandes conquistas e superar os enormes desafios que se apresentarão ao longo do caminho.”

O ministro do desporto, presente no ato, não escondeu o sonho de todos os santomenses.

“O nosso maior sonho é ver um atleta santomense conquistar um torneio olímpico. Países pequenos também podem ter campeões olímpicos. Os futuros campeões já existem entre nós; é necessário encontrá-los, educá-los, treiná-los e oferecer-lhes as condições adequadas para que possam expressar todo o seu potencial.”

Celso Matos afirmou esperar também o apoio do Comité Olímpico Santomense no projeto do governo para a massificação do desporto.

José Bouças