Ciclismo: Populares vibram com passagem do “campeão”

A estrela do ciclismo santomense, Edney Nascimento, voltou a encantar os populares, com mais uma espectacular participação no Campeonato Nacional de Ciclismo 2019, que decorreu este domingo, no país, ao terminar no topo do pódio, com mais de cinco minutos de vantagens sobre os adversários.

Até parecia um passeio para o Edney “Calaba”, quem viu os últimos 15 km da prova, porque de facto, o homem andou praticamente sem obstáculos na distância acima mencionada.

Mas não foi assim durante os 17 km, momento em que o mesmo, na subida da Praia de 7 Ondas entrou em fuga para nunca mais ser apanhado, rumo a consagração na vila de Bombom.

Foram km de muita euforia para os populares, o quando da passagem do corredor, que é tido como a principal referência da modalidade no arquipélago.

Edney Nascimento que não realizou uma prova muito rápida, uma vez que andou quase metade da competição sozinho, cumpriu os 42 km do itinerário, em 1h16m`, mais seis que os adversários, Mauro (2º) e Santaninha (3º).

Em declarações à imprensa o presidente da modalidade, Tiziano Pisoni, mostrou-se bastante satisfeito com a performance dos três primeiros colocados, acrescentando que os mesmos, com mais trabalho e reforço de dois ou três corredores, poderão apresentar uma equipa com bom nível na 7ª Edição da Volta do Cacau-2020 (a confirmar).

De sublinhar que a edição de 2019 do Campeonato Nacional ligou Água-Grande à Mé-Zóchi, com passagem pelo Cantagalo.

Telá Nón