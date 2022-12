Edney “sofre” mas sagra-se campeão nacional

O rei da estrada, Edney Nascimento, sagrou-se este domingo, o campeão nacional de ciclismo, ao cortar a meta na primeira posição, com o tempo de 1h13’10, no percurso que ligou São Tomé ao Bombom, com passagem pela Ribeira Afonso.

Quem não acompanhou todo o percurso, apenas a meta de chegada, chega a pensar que foi fácil o triunfo do Edney Nascimento, porém não foi bem assim, porque o mesmo foi surpreendido com um problema mecânico que o atrasou na primeira parte da prova, mas conseguiu recuperar o atraso e chegar em solitário na linha de meta com o tempo de 1h13’10”.

No segundo lugar, com 55 segundos de atraso, chegou Josias Lucas, que relegou para o terceiro posto, Vanilson Fonseca (1’05”).

Na categoria montanha, o primeiro lugar foi para Helder dos Santos 1h22’50”, que atirou para os últimos lugares do pódio, Atemilson Pereira e Edmar dos Santos, 2º e 3º, respectivamente.

De realçar ainda, a participação de uma única representante feminina, Adalgisa Guedes, que terminou a prova.

Martins dos Santos/Federação Santomense de Ciclismo