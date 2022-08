Edney Nascimento e Vitalina Lima brilham no Mountain Bike

Mais de 50 ciclistas participaram no primeiro circuito de Mountain Bike, ganho pelo Edney Nascimento, masculino, e Vitalina Lima, feminino. A prova que foi realizada na ilha de São Tomé, percorreu os trilhos dos distritos de Água-Grande e Lobata, com passagens pelas antigas roças, Bela –Vista, Agostinho Neto e Fernão Dias.

A prova de 40 km, dividida em quatro etapas, que começou na Praça da Independência, teve a primeira paragem na roça Bela Vista, onde os participantes aproveitaram para recompor a energia e arranjar as bicicletas, rumo às próximas metas, em Agostinho Neto e Fernão Dias.

O Edney Nascimento, com três vitórias nas etapas intermédias, foi o vencedor na geral, com um tempo de 1h27min43s, mais dois minutos que o seu rival, Mauro Silveira. O pódio ficou completo com Josias Lucas, que cumpriu o percurso em 1h32min30s.

Edney Nascimento (no centro)

Já em feminino, a Vitalina Lima foi a grande vencedora, ao terminar à frente das irmãs Guedes, Adigilsa e Claudia, segunda e terceira e classificada, respectivamente.

O circuito ultrapassou a expectativa da comissão organizadora, frisou o Tiziano Pisoni, organizador da prova, prometendo para o ano, a segunda edição.

A prova que foi organizada pela Mucumbli Explore, em parceria com a Bike Solutions, e apoio do Comité Olímpico e Ministério da Juventude, do Desporto e do Empreendedorismo, visou promover o bem-estar por meio da prática do ciclismo, bem como o turismo, chamando atenção para a necessidade de preservamos o patrimônio nacional, as antigas roças, que estão no avançado estado de degradação, como constaram os participantes.

Martins dos Santos