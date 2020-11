África do Sul nos Camarões a custa de São Tomé e Príncipe

A selecção nacional de futebol está fora da luta pela qualificação ao Campeonato Africano das Nações ”CAN2021”, nos Camarões, ao perder com África do Sul, por 2-4, em jogo da quarta jornada de apuramento à fase final do maior evento do futebol continental.

A permanecia nacional na luta pela qualificação ao ”CAN2021”, só dependia de uma vitória no embate desta segunda – feira, mas não foi isso que aconteceu, somando mais uma derrota, as outras tantas, neste grupo de apuramento, desta feita por 2-4.

Os golos santomenses foram apontados por Jocy (12) e Harramiz (75), ao passo que os dos sul-africanos tiveram assinatura de Zwane (39 e 87) e Tau (70 e 88).

Com este resultado, “Falcão e Papagaio” dizem adeus a fase final da prova que terá lugar no próximo ano, nos Camarões, que contará com a presença do “Bafana-Bafana”.

No próximo jogo (quinta-jornada), com data a definir, STP recebe Sudão e Gana defronta África do Sul.

Classificação do Grupo C:

1º Gana,3 jogos/9 pontos;

2º África do Sul, 4/9;

3º Sudão, 3/3;

4º São Tomé e Príncipe, 4/0.

Martins dos Santos