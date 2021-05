RD Congo no caminho de STP em feminino rumo a Costa Rica “2022”   

A seleção santomense de futebol feminino sub-20 ficou a conhecer esta segunda-feira a adversaria na primeira pré-eliminatória de acesso a fase final do Mundial de Futebol Feminino sub-20 da FIFA Costa Rica 2022.

A sede da CAF no Cairo, Egito, sediou nesta segunda-feira o sorteio das eliminatórias do Mundial de Futebol Feminino Sub-20, Costa Rica 2022.

O continente africano terá apenas duas vagas para a fase final da Copa do Mundo Feminino, na categoria, que serão disputadas por 40 selecções, destacando a formação santomense, que terá pela frente, na primeira ronda, a congênere de RD Congo.

No caso da transição a segunda pré-eliminatória, as meninas santomenses defrontarão as Camaronesas.

Primeira Pré-eliminatória

J1 – Djibouti v Eritreia

J2 – Sudão do Sul v Ruanda

J3 – Eswatini v Moçambique

J4- Mauritânia v Tunísia

J5- Níger v Benin

J6 – Togo x Mali

J7 – RD Congo v São Tomé

J8 – Guiné Equatorial x República Centro-Africana

Martins dos Santos