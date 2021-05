STP vai defrontar Togo na caminhada ao CAN sub- 17 em feminino

A formação santomense de futebol feminino sub-17 vai defrontar Togo na primeira pré-eliminatória de acesso ao Campeonato Africano das Nações “2022”, Marrocos.

A seleção santomense ficou a saber hoje, no sorteio realizado no Cairo, Egito, que irá defrontar as togolesas na primeira ronda de acesso ao CAN, Marrocos “2022”.

Na segunda ronda, caso a turma santomense supere a adversária, defrontará Gabão ou Congo.

Jogos da Primeira Pré-eliminatória

J1 – Uganda x Etiópia

J2 – Quênia x Sudão do Sul

J3 – Eritreia v Burundi

J4 – Djibouti v Ruanda

J5 – Malawi v Zâmbia

J6 – Tanzânia v Namíbia

J7 – Zimbábue v Eswatini

J8 – Angola v Botswana

J9 – Moçambique v África do Sul

J10 – Argélia v Sudão

J11 – Egito x Tunísia

J12 – Guiné Equatorial x RD Congo

J13 – São Tomé e Príncipe v Togo

J14 – Congo x Gabão

J15 – República Centro-Africana x Camarões

J16 – Serra Leoa v Gâmbia

J17 – Libéria x Senegal

J18 – Mali v Guiné

J19 – Guiné Bissau v Mauritânia

J20 – Burkina Faso v Benin

J21 – Nigéria x Gana

J22 – Níger x Costa do Marfim

Martins dos Santos