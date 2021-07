STP acolhe II edição da Ultramaratona “Cruzando o Equador”

Arranca neste domingo, na Roça Agostinho Neto, no distrito de Lobata, às 6h00, a II edição da Ultramaratona “Cruzando o Equador”, prova que contará com a participação de aproximadamente três dezenas de corredores, entre eles, duas duplas santomenses, que durante seis dias (18-23) ligarão região norte ao sul do país.

A corrida que comportará uma distância de 200 km, dividida em seis etapas, é vista pela comissão organizadora, como uma grande oportunidade para o país promover o seu turismo ecológico, uma vez que as trilhas que compõem o percurso da prova, foram desenhadas com o propósito de levar os participantes a terem o contacto directo com a natureza e as comunidades, frisou Tiziano Pisoni, o responsável da Mucumbli Explore.

“Este evento acaba por ser uma grande oportunidade para dar mais visibilidade ao país a nível internacional, pois o evento é publicado em todos os maiores sites específicos do sector e permite a muitas pessoas de descobrir este “Paraíso no centro do mundo”.

Emoção e adrenalina não faltarão, acentuou Stefan Betzelt, director da Global Limits, no encontro realizado na pretérita quarta-feira com o Ministro do Desporto, Vinicio Pina, onde fez o ponto da situação e ofereceu ao mesmo a t-shirt oficial da prova.

Ainda no encontro, o Stefan Betzelt questionado pelo titular da pasta do desporto sobre a redução do número de participantes, justificou que “ tínhamos a perspectiva de ter o dobro de corredores da edição inaugural, mas a situação pandémica que vive o mundo, não foi possível a vinda de muitos atletas. Contudo vamos fazer a festa com os que virão”.

Todavia, Betzelt mostrou-se bastante animado com o aumento da participação santomense, duplicando o número de corredores, facto que ajudará na promoção desta disciplina no arquipelago, sustentou-o.

De acentuar que a corrida que arranca neste domingo,18, (dia em que os santomenses escolherão o novo presidente) e termina no dia,23, está sendo organizada pela Global Limits e Mucumbli Explore.

Martins dos Santos