STP defronta RDC no arranque para Mundial de Costa Rica/Panamá-2022

Selecção feminina de sub-20 entra em campo esta segunda-feira,9, para o primeiro jogo da primeira pré-eliminatória de acesso a fase final do Mundial de Costa Rica/Panamá-2022, ante a República Democrática do Congo.

O jogo que estava agendado para o pretérito sábado, 7, ficou adiado para esta segunda-feira, após um acordo entre as organizações federativas.

As jovens santomenses vão procurar partir em vantagem para esta eliminatória, que terá o desafio derradeiro na capital santomense, dentro de 15 dias, segundo o comunicado da entidade que rege a modalidade no arquipélago.

Na segunda eliminatória, já à espera da vencedora deste duelo, encontra-se as camaronesas, que seria uma adversária a altura da turma santomense, que parte confiante para os jogos com as congolesas.

De sublinhar que o continente africano só terá direito a duas vagas para a fase final do Mundial Feminino sub-20, que será disputado na Costa Rica/Panamá-2022.

Martins dos Santos