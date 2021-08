Delegação paralímpica parte com ambição para Tóquio

A delegação paralímpica santomense, composta por três elementos, já está de caminho ao palco dos Jogos, Tóquio-Japão, que arrancam no próximo dia 24 do mês em curso, com o atleta santomense, Alex Hedy dos Anjos, a entrar em cena no dia 27, na categoria de T47, provas de 100 e 400 m rasos.

Alex dos Anjos que vai para mais uma prova internacional, partiu confiante num bom resultado, não obstante as adversidades que condicionaram a sua preparação, com destaque para a restrição imposta pela Covid-19.

Quem também está confiante, são os outros elementos da caravana, Simão Carvalho (treinador) e Filipe Neto (chefe da missão), que avistam com bons olhos a participação do velocista, que vai competir na categoria de T47, provas de 100 e 400 m rasos.

De sublinhar que antes da partida para os jogos que decorrerão de 24 de Agosto a 5 de Setembro, a delegação foi recebida pelo titular da pasta do desporto, Vinício Pina, que desejou sorte e boa viajem a caravana.

Martins dos Santos